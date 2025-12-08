Ostatnie wyniki Rakowa Częstochowa mogą napawać kibiców optymizmem, jednak nie odzwierciedlają tego, co dzieje się wewnątrz ekipy wicemistrza Polski. Marek Papszun co rusz przypomina, że chciałby zostać trenerem Legii Warszawa i nie inaczej było po wygranym 1:0 meczu z GKS-em Katowice. Szkoleniowiec "Medalików" postanowił spuścić "bombę" na antenie "Canal+".

- (...) Natomiast dla mnie na pewno mobilizujące było i jest dalej, jak ta drużyna funkcjonuje i jak pracuje, biorąc pod uwagę moją sytuację. I to, że w tamtym okresie chcieli mnie zwolnić w klubie, a teraz mi nie pozwalają odejść - powiedział. Jak się okazuje, miało to wywołać w klubie mocną reakcję.

DJB: Jak łaskawe okazało się losowanie grup mistrzostw świata? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Wygrana Rakowa z GKS-em, a później krzyki w klubie? Szokujące informacje po meczu, zamknięto dziennikarzy

Na antenie "Kanału Sportowego" pojawił się Kamil Głębocki, który był obecny na meczu częstochowian z katowicką ekipą i naturalnie uczestniczył w konferencji prasowej. Zanim jednak do niej doszło, dziennikarz usłyszał, co działo się w klubie - najpewniej w odpowiedzi na słowa Papszuna w "Canal+"

- Czekaliśmy na trenera Papszuna. Nie wiem, czy to było wtedy, gdy on występował w "Lidze+Extra", czy już jak z anteny zszedł - drzwi do sali konferencyjnej zostały zamknięte i w klubie były okrzyki złości. Były rzucane jakieś rzeczy, bo to wszystko słyszeliśmy... - ujawnił.

Trener wicemistrzów Polski zapowiedział również, że niebawem pojawi się również jego komunikat dotyczący przyszłości, który może dolać oliwy do ognia i jeszcze bardziej zaognić sytuację w Rakowie, czego spodziewają się również dziennikarze.

- Atmosfera jest bardzo napięta i myślę, że będzie jeszcze bardziej napięta po tym, co Marek Papszun dzisiaj powie - skwitował Głębocki.

Rozwiń

Marek Papszun został trenerem Legii Warszawa Marcin Golba AFP

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun wybuchł podczas konferencji prasowej po wygranej nad Widzewem FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFP / JAKUB WIECZOREK/400MM.PL AFP