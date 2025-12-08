Partner merytoryczny: Eleven Sports

Marek Papszun jest niezwykle zdeterminowany, aby zamienić Raków Częstochowa na Legię Warszawa i przypomina o tym przy każdej nadarzającej się okazji. Nie inaczej było po wygranej "Medalików" z GKS-em Katowice 1:0. Trener wicemistrzów Polski wbił kolejną szpilę we włodarzy klubu, co miało wywołać mocną reakcję w Rakowie. Jak słyszymy na antenie "Kanału Sportowego", miało dojść do krzyków w siedzibie klubu oraz do rzucania przedmiotami.

Trener w sportowym stroju gestykuluje energicznie przy linii bocznej boiska podczas meczu piłkarskiego, w tle grupa piłkarzy w czerwonych strojach celebruje zdobycie gola.
Marek Papszun i piłkarze Rakowa CzęstochowaStanislaw Klepka / Arena Akcji/NEWSPIX.PL, PRZEMEK SWIDERSKI/REPORTERNewspix/East News

Ostatnie wyniki Rakowa Częstochowa mogą napawać kibiców optymizmem, jednak nie odzwierciedlają tego, co dzieje się wewnątrz ekipy wicemistrza Polski. Marek Papszun co rusz przypomina, że chciałby zostać trenerem Legii Warszawa i nie inaczej było po wygranym 1:0 meczu z GKS-em Katowice. Szkoleniowiec "Medalików" postanowił spuścić "bombę" na antenie "Canal+".

- (...) Natomiast dla mnie na pewno mobilizujące było i jest dalej, jak ta drużyna funkcjonuje i jak pracuje, biorąc pod uwagę moją sytuację. I to, że w tamtym okresie chcieli mnie zwolnić w klubie, a teraz mi nie pozwalają odejść - powiedział. Jak się okazuje, miało to wywołać w klubie mocną reakcję.

Wygrana Rakowa z GKS-em, a później krzyki w klubie? Szokujące informacje po meczu, zamknięto dziennikarzy

Na antenie "Kanału Sportowego" pojawił się Kamil Głębocki, który był obecny na meczu częstochowian z katowicką ekipą i naturalnie uczestniczył w konferencji prasowej. Zanim jednak do niej doszło, dziennikarz usłyszał, co działo się w klubie - najpewniej w odpowiedzi na słowa Papszuna w "Canal+"

- Czekaliśmy na trenera Papszuna. Nie wiem, czy to było wtedy, gdy on występował w "Lidze+Extra", czy już jak z anteny zszedł - drzwi do sali konferencyjnej zostały zamknięte i w klubie były okrzyki złości. Były rzucane jakieś rzeczy, bo to wszystko słyszeliśmy... - ujawnił.

Trener wicemistrzów Polski zapowiedział również, że niebawem pojawi się również jego komunikat dotyczący przyszłości, który może dolać oliwy do ognia i jeszcze bardziej zaognić sytuację w Rakowie, czego spodziewają się również dziennikarze.

- Atmosfera jest bardzo napięta i myślę, że będzie jeszcze bardziej napięta po tym, co Marek Papszun dzisiaj powie - skwitował Głębocki.

Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z daszkiem, ubrany w zimowe ubranie klubowe z herbem piłkarskim oraz inicjałami MP, stoi na stadionie piłkarskim, w tle trybuny i częściowo widoczny napis reklamowy.
Marek Papszun został trenerem Legii WarszawaMarcin GolbaAFP
Trener w sportowym ubraniu z logo klubu, stojący na boisku podczas meczu, w tle niewyraźne sylwetki innych osób.
Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Marek Papszun wybuchł podczas konferencji prasowej po wygranej nad Widzewem
Marek Papszun wybuchł podczas konferencji prasowej po wygranej nad WidzewemFOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFP / JAKUB WIECZOREK/400MM.PLAFP

