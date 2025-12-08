Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądać przyszłość Lukasa Podolskiego w Górniku Zabrze. 40-latek od kilku sezonów występuje w Polsce, a jego kariera zbliża się do końca. Mistrz świata z 2014 roku od dawna jest kimś więcej niż tylko piłkarzem. Od dawno nie ukrywa, że chciałby kupić klub z Zabrza.

Sprawa nie jest jednak łatwa. Klub jest w rękach miasta, a prywatyzacja nie idzie po myśli piłkarza. - Mijają tygodnie, mijają miesiące, a konkretów nie ma - mówił pod koniec września na łamach Interii sam zainteresowany.

Podolski wróci do Niemiec?

Podolski przyznaje, że kocha Górnik Zabrze i jasno mówi, że chciałby skupić się na pracy dla tego klubu w kolejnych latach. Kilka dni temu na łamach niemieckich mediów pojawiły się zaskakujące informacje, że "Poldi" miałby wrócić do FC Koeln. - Jak wszyscy wiemy, wciąż gra w Polsce, mimo że od czasu do czasu doznaje kontuzji. Oczywiście Lukas Podolski zawsze bierze pod uwagę nasze plany - przekazał wiceprezes Ulf Sobek na łamach express.de.

Podolski wyjedzie z Polski? Wskazano konkretną datę, walka z czasem

Nowe światło na całą sprawę rzucił dziennikarz goal.pl, Piotr Koźmiński. - Myślę, że w Zabrzu są już przyzwyczajeni, że Podolski jest między Kolonią a Górnikiem. Nie chcę odpowiadać za Lukasa, ale uważam, że dla niego pierwszeństwo będzie miał Górnik. Nie po to składał ofertę kupna klubu, żeby z niego wyjeżdżać. Kolonia zawsze też może poczekać. Przy czym niczego nie wykluczam - powiedział w programie "Moc Futbolu" na antenie "Kanału Sportowego".

Koźmiński podkreślił, że prezydent Zabrza Kamil Żbikowski wskazał na styczeń 2026 roku, jako datę reprywatyzacji klubu, na której zależy Podolskiemu. - Jeden z lokalnych dziennikarzy pisał na portalu X, że Podolski ma pierwszeństwo negocjacji do lutego - dodał.

Dziennikarz przyznał, że wiele ws. przyszłości Podolskiego do powiedzenia będzie miała jego rodzina. - Dużą rolę odgrywa w tym syn Lukasa, Louis. On się tu bardzo dobrze czuje, gra w Górniku (...). Także rodzina ma tu duży wpływ, że Lukas nadal w Górniku jest - zdradził.

Tak więc najbliższe tygodnie wydają się być kluczowe dla Podolskiego, ale i Górnika. Zabrzanie są obecnie liderami PKO BP Ekstraklasy, choć w ostatniej kolejce przegrali z Lechią Gdańsk 2:5.

Studio Ekstraklasa. Adam Matysek o przyszłości Podolskiego. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Lukas Podolski Grzegorz Wajda East News

Lukas Podolski HENNING KAISER AFP

Lukas Podolski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP