Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piotr Żyła odpłynął w Wiśle. Znowu trafił do tego świata, a dopiero co był "łajzą"

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Piotr Żyła zaimponował w Wiśle. W sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich już pokazał przebłysk formy, a w niedzielę bił się o podium. Po pierwszej serii konkursu zajmował drugie miejsce, by ostatecznie skończyć zawody na siódmej pozycji. To jego najlepszy wynik od marca 2024 roku w Planicy, kiedy to był piąty. Skoczek, który teraz mieszka w Ustroniu, przyznał jednak, że w Wiśle osiągnął stan, w jakim już dawno nie był i barwnie go opisywał.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku ląduje na nartach na śnieżnej skoczni, na tle reklam i kibiców, podczas zawodów skoków narciarskich.
Piotr ŻyłaGrzegorz MomotPAP

W skrócie

  • Piotr Żyła znacznie poprawił swoją formę podczas konkursów w Wiśle, zajmując siódme miejsce i uzyskując najlepszy wynik od miesięcy.
  • Sam opisuje, że w Wiśle znalazł się w wyjątkowym stanie mentalnym, który pozwolił mu uwierzyć w walkę o podium, choć nie obyło się bez błędów.
  • Żyła przyznaje, że w poprzednich startach miewał trudne chwile, ale sukcesy w Wiśle dają mu nadzieję na lepsze występy w dalszej części sezonu.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Piotr Żyła miał być przed inauguracją Pucharu Świata w skokach narciarskich czarnym koniem polskiej ekipy. Niestety pierwsze konkursy sezonu nie bardzo mu wyszły. Teraz przyznał, z czym się borykał.

W Wiśle wyraźnie nastąpiło odbicie. W sobotnim konkursie był 14., a w drugim zajął siódme miejsce, choć po pierwszej serii był drugi.

Co polscy skoczkowie chcieliby dostać od Mikołaja? WIDEOInteria SportINTERIA.TV

Piotr Żyła opisał, jak odpłynął w Wiśle. "Piękny stan i piękny świat, w którym nie dzieje się nic złego"

- Napędzałem się w Wiśle. Jeszcze w sobotę nie przypuszczałbym, że mogę walczyć o podium, ale wyciągnąłem wnioski i zniwelowałem rezerwy. Przed pierwszym niedzielnym skokiem w konkursie odpłynąłem. Dawno już nie byłem w takim pięknym stanie i pięknym świecie, w którym nie dzieje się nic złego. Przed drugim skokiem czułem jednak, że sp.....czę. Za bardzo znowu chciałem osiągnąć ten błogi stan. Popełniłem dużo błędów. Począwszy od tego mentalnego, że w ogóle pomyślałem. Na progu mi siadło, potem przyciąłem nad bulą i jeszcze w locie zdążyłem pomyśleć: ale jestem głupi! - śmiał się Żyła.

38-latek, podobnie jak w czasie mistrzostw świata w Oberstdorfie, kiedy po raz pierwszy zdobywał złoty medal normalnej skoczni, siadając na belce w drugiej serii, uśmiechał się.

Miałem niesamowite czucie ciała. Mogłem robić wszystko, co chcę. Nie było żadnych negatywnych emocji, tylko było totalne odpłynięcie. Byłem w swoim świecie. Nawet nie wiedziałem, co się dzieje dookoła
dodał.

Zobacz również:

Adam Małysz
Skoki Narciarskie

Adam Małysz to widzi i mówi otwarcie. Prezes PZN odsuwa czarny scenariusz

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    W Skandynawii był jak "łajza"

    Konkurs w Wiśle był nietypowy, bo między seriami było aż 40 minut. To w związku z transmisją innych zawodów w TVP. Żyła przyznał, że nawet nie wiedział, kiedy minęła ta przerwa, bo w tym czasie razem z kolegami śledzili walkę o mistrzostwo świata w Formule 1.

    Z Żyłą bywa różnie i nie wiadomo, czy wskoczył już rzeczywiście na wyższy poziom, czy to jednak był wybryk w Wiśle. W ostatnich dwóch sezonach był raczej średniakiem, a wyskoki zdarzały się raz na jakiś czas. Zapytany o to, czy teraz jest szansa, że na dłużej zadomowi się w światowej czołówce, odparł: - Na pewno będę pracował. Tu ważny jest każdy detal, począwszy od jedzenia. Każdy element tej układanki jest ważny, a na końcu przychodzi wynik na skoczni. Wiem, że w Wiśle zrobiłem świetną robotę, ale już w Skandynawii popełniłem zbyt wiele błędów. Po prostu byłem, jak łajza. Cieszy mnie jednak to, że potrafię wyciągnąć wnioski.

    Piotr Żyła: miałem przeczucie, że to jest mój dzień

    Żyła przyznał, że w Wiśle poczuł krew i to, że o podium można powalczyć. Ostatni raz stał na nim w marcu 2023 roku w Planicy, kiedy to zajął trzecie miejsce.

    - W Wiśle byłem tak pewny, że będę miał to podium. Oczywiście skupiałem się bardziej na sobie, ale z tyłu głowy dźwięczało mi to podium. Miałem przeczucie, że to jest mój dzień. Popełniłem jednak sporo błędów i na ten właściwy dzień będę musiał jeszcze trochę poczekać - zakończył Żyła.

    Konkurs w Wiśle wygrał Słoweniec Domen Prevc, który był też najlepszy w sobotę. Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął piąte miejsce. Żyła w klasyfikacji generalnej PŚ awansował na 22. miejsce.

    Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Dawid Kubacki (po prawej) i Piotr Żyła
    Skoki Narciarskie

    Koszmar Dawida Kubackiego, tego nie było od kilkunastu lat. Nasz mistrz skomentował wpadkę

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Piotr Żyła
    Piotr ŻyłaGrzegorz MomotPAP
    Piotr Żyła
    Piotr ŻyłaGrzegorz MomotPAP
    Dwóch skoczków narciarskich w kombinezonach z numerami startowymi i kaskami, stojących przy barierce na tle banerów sponsorskich i ekranu.
    Dawid Kubacki (po prawej) i Piotr ŻyłaGrzegorz MomotPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja