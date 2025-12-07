W skrócie Piotr Żyła znacznie poprawił swoją formę podczas konkursów w Wiśle, zajmując siódme miejsce i uzyskując najlepszy wynik od miesięcy.

Sam opisuje, że w Wiśle znalazł się w wyjątkowym stanie mentalnym, który pozwolił mu uwierzyć w walkę o podium, choć nie obyło się bez błędów.

Żyła przyznaje, że w poprzednich startach miewał trudne chwile, ale sukcesy w Wiśle dają mu nadzieję na lepsze występy w dalszej części sezonu.

Piotr Żyła miał być przed inauguracją Pucharu Świata w skokach narciarskich czarnym koniem polskiej ekipy. Niestety pierwsze konkursy sezonu nie bardzo mu wyszły. Teraz przyznał, z czym się borykał.

W Wiśle wyraźnie nastąpiło odbicie. W sobotnim konkursie był 14., a w drugim zajął siódme miejsce, choć po pierwszej serii był drugi.

Piotr Żyła opisał, jak odpłynął w Wiśle. "Piękny stan i piękny świat, w którym nie dzieje się nic złego"

- Napędzałem się w Wiśle. Jeszcze w sobotę nie przypuszczałbym, że mogę walczyć o podium, ale wyciągnąłem wnioski i zniwelowałem rezerwy. Przed pierwszym niedzielnym skokiem w konkursie odpłynąłem. Dawno już nie byłem w takim pięknym stanie i pięknym świecie, w którym nie dzieje się nic złego. Przed drugim skokiem czułem jednak, że sp.....czę. Za bardzo znowu chciałem osiągnąć ten błogi stan. Popełniłem dużo błędów. Począwszy od tego mentalnego, że w ogóle pomyślałem. Na progu mi siadło, potem przyciąłem nad bulą i jeszcze w locie zdążyłem pomyśleć: ale jestem głupi! - śmiał się Żyła.

38-latek, podobnie jak w czasie mistrzostw świata w Oberstdorfie, kiedy po raz pierwszy zdobywał złoty medal normalnej skoczni, siadając na belce w drugiej serii, uśmiechał się.

Miałem niesamowite czucie ciała. Mogłem robić wszystko, co chcę. Nie było żadnych negatywnych emocji, tylko było totalne odpłynięcie. Byłem w swoim świecie. Nawet nie wiedziałem, co się dzieje dookoła

W Skandynawii był jak "łajza"

Konkurs w Wiśle był nietypowy, bo między seriami było aż 40 minut. To w związku z transmisją innych zawodów w TVP. Żyła przyznał, że nawet nie wiedział, kiedy minęła ta przerwa, bo w tym czasie razem z kolegami śledzili walkę o mistrzostwo świata w Formule 1.

Z Żyłą bywa różnie i nie wiadomo, czy wskoczył już rzeczywiście na wyższy poziom, czy to jednak był wybryk w Wiśle. W ostatnich dwóch sezonach był raczej średniakiem, a wyskoki zdarzały się raz na jakiś czas. Zapytany o to, czy teraz jest szansa, że na dłużej zadomowi się w światowej czołówce, odparł: - Na pewno będę pracował. Tu ważny jest każdy detal, począwszy od jedzenia. Każdy element tej układanki jest ważny, a na końcu przychodzi wynik na skoczni. Wiem, że w Wiśle zrobiłem świetną robotę, ale już w Skandynawii popełniłem zbyt wiele błędów. Po prostu byłem, jak łajza. Cieszy mnie jednak to, że potrafię wyciągnąć wnioski.

Piotr Żyła: miałem przeczucie, że to jest mój dzień

Żyła przyznał, że w Wiśle poczuł krew i to, że o podium można powalczyć. Ostatni raz stał na nim w marcu 2023 roku w Planicy, kiedy to zajął trzecie miejsce.

- W Wiśle byłem tak pewny, że będę miał to podium. Oczywiście skupiałem się bardziej na sobie, ale z tyłu głowy dźwięczało mi to podium. Miałem przeczucie, że to jest mój dzień. Popełniłem jednak sporo błędów i na ten właściwy dzień będę musiał jeszcze trochę poczekać - zakończył Żyła.

Konkurs w Wiśle wygrał Słoweniec Domen Prevc, który był też najlepszy w sobotę. Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął piąte miejsce. Żyła w klasyfikacji generalnej PŚ awansował na 22. miejsce.

Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

