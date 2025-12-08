Partner merytoryczny: Eleven Sports

Debiutant Urbana zachwycił, w Austrii aż huczy o wyczynie Polaka. Ależ nagroda

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Po letnim transferze Filipa Rózgi z Cracovii do austriackiego Sturmu Graz jego sytuacja wygląda coraz lepiej. 19-latek regularnie dostaje minuty, dzięki czemu znalazł się w gronie powołanych do seniorskiej reprezentacji Polski na listopadowe zgrupowanie. Pomocnik udowodnił swoją wartość w ostatnią niedzielę. W wygranym 2:1 meczu przeciwko Grazer AK zaliczył asystę przy drugim trafieniu i został wybrany do jedenastki kolejki.

Polski piłkarz w czerwonym stroju narodowej reprezentacji na boisku podczas meczu, w tle rozmazani kibice i baner z napisem, drugi zawodnik w ruchu za główną postacią.
Filip Rózga w barwach reprezentacji PolskiGrzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesGetty Images

Bardzo dobrze w ostatnim czasie radzi sobie w Sturmie Graz Filip Rózga. Nasz młody pomocnik po listopadowym powołaniu do seniorskiej reprezentacji Polski prowadzonej przez Jana Urbana zanotował już cztery spotkania z rzędu w podstawowym składzie, co przed tym po przenosinach do nowego klubu mu się nie zdarzyło.

Co więcej, na swoim koncie poza przyzwoitymi występami na swoim koncie zaczął także notować pewne liczby. Do minionego weekendu w 19 spotkaniach w barwach austriackiego giganta zanotował dwa gole i jedną asystę. Do zmiany doszło jednak podczas ostatniego starcia z Grazer AK.

W rywalizacji w ramach 16. kolejki tamtejszej Bundesligi Polak spędził na boisku 80. minut. Podczas nich miał niekwestionowany udział w wynik meczu. Jego ekipa wygrała 2:1, a 19-latek zaliczył asystę przy drugim trafieniu. W 66. minucie odnalazł Maurice Malone'a, a ten podwyższył wówczas prowadzenie na 2:0.

Rywali stać było jedyne na kontaktowe trafienie, dzięki czemu Sturm Graz zdobył ważne trzy punkty. Wygrana i asysta to jednak nie wszystko, bowiem Polak został doceniony przez austriacki oddział "Kickera".

    Rózga w jedenastce kolejki, do tego ta ocena

    Popularny dziennik umieścił Rózgę w jedenastce kolejki. Do tego otrzymał bardzo dobrą ocenę, gdyż 2,5. W Niemczech i Austrii im niższa ocena jest przyznana, tym lepiej oceniony jest zawodnik. Poza nim ze Sturmu Graz wyróżnieni zostali także Jeyland Mitchell (ocena 2,0) oraz Tomi Horvat (ocena 2,0), czyli zawodnik całego spotkania oraz asystent przy pierwszym trafieniu.

    Aktualnie klub po 16. kolejkach Bundesligi zajmuję z 28 punktami na koncie drugie miejsce i ma jedynie "oczko" straty do liderującego RB Salzburg.

    Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski
    Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
    Mężczyzna w okularach i ciemnej koszuli energicznie gestykuluje, wyciągając rękę i wskazując palcem, w tle rozmazane postacie oraz czerwone tło.
    Jan UrbanWojtek RadwańskiAFP
    Mężczyzna w czerwonej kurtce reprezentacji Polski z herbem orzełka na piersi, trzyma ręce przy głowie w geście rozczarowania lub skupienia, w tle rozmyte trybuny stadionu.
    Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

