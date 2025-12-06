Kacper Tomasiak boksował się ze skocznią. Zabrakło błysku u 18-latka
Kacper Tomasiak nie błysnął w ani jednym skoku w piątek na Skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince. Być może to, co najlepsze trzyma na konkurs. 18-latek przyznał jednak, ze trochę boksował się ze skocznią. Miał na niej trochę problemów, ale liczy na to, że w sobotę wyprowadzi decydujący cios i znowu zdobędzie punkty Pucharu Świata w skokach narciarskich. Gdyby tak się stało, to najpewniej zostały najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej, bo Kamil Stoch, który ma tyle samo punktów, co Tomasiak, przepadł sensacyjnie w kwalifikacjach.
Kacper Tomasiak był najlepszym z Polaków w pierwszym treningu przed zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zajął w nim 22. miejsce. W drugim jednak wypadł poza "30".
W kwalifikacjach skoczył przyzwoicie, co dało solidne 25. miejsce. Nie było błysku u 18-latka, ale widać, że skacze na stabilnym i dobrym poziomie. Widać było, że tym razem nieco lepiej wyglądała u skoczka z Bielska-Białej faza lotu. W końcu trzymał skok do końca.
Problemy Kacpra Tomasiaka, ale jest pozytywnie nastawiony
- Faza lotu rzeczywiście była poprawiona, ale tym razem pojawiły się problemy w odbiciu na progu i w pierwszej fazie lotu. Nie do końca byłem w stanie odnaleźć takie świetne czucie, jak miałem wcześniej. Jestem jednak pozytywnie nastawiony i wierzę, że uda się to poprawić w konkursie - powiedział Tomasiak.
Nie ukrywam, że skocznia w Wiśle nie jest moją ulubioną. Średnio za nią przepadam
18-latek nie ukrywa, że w Polsce czuje o wiele większe zainteresowanie niż w czasie skandynawskiej eskapady. Namiastkę tego miał już w czasie spotkania z mediami. Teraz odczuwa to także na skoczni.
- Rozdaję o wiele więcej autografów i robię sobie z kibicami o wiele więcej zdjęć. Najważniejsze, że to nie ma wpływu na moje skoki. Potrafię się odciąć od tego zgiełku i dzięki temu oddaję skoki ze spokojem - zakończył Tomasiak.
Piątkowe kwalifikacje wygrał zdecydowanie Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najlepszym z Polaków był Piotr Żyła, który zajął 13. miejsce.
Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport