To nie jest łatwy początek Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawodnicy już od pierwszych dni dostają mocno w kość. Za nimi konkursy w: Lillehammer, Falun i Ruce przeplatane dniami podróży.

Teraz przyjechali do Wisły. Polacy mieli to szczęście, że mogli być chwilę w domach. Inni z Ruki lecieli prosto do naszego kraju albo spędzali kolejny dzień w podróży i mieli jeszcze mniej czasu na regenerację.

- Nie udało się wypocząć. Dwa dni po bardzo intensywnych prawie dwóch tygodniach zawodów i podróży, to jednak jest trochę mało. Tu nie chodzi jednak o odpoczynek, bo po to trenowaliśmy przez całe lato, żeby być gotowym do trudów sezonu - przyznał Kamil Stoch.

Kacper Tomasiak: leżałem i siedziałem, pobawiłem się z rodzeństwem

Dla Pawła Wąska to był czas na nadrobienie zaległości w obowiązkach domowych. On przyznał, że jednak wypoczął, choć nie było na to zbyt wiele czasu.

- Udało się nieco odpocząć. Długo nas nie było, więc było trochę obowiązków w domu. Trzeba było też w końcu wymienić opony na zimowe. Mieliśmy dzień właśnie na takie rzeczy, żeby odpocząć i trochę się zregenerować. Mam nadzieję, że mięśnie odpoczęły i na Wisłę sił wystarczy - mówił skoczek z Ustronia, dla którego konkursy w Wiśle są domowymi.

Wypoczęty do Wisły przyjechał też Kacper Tomasiak. 18-latek przykuwał największą uwagę mediów z grona polskich skoczków przed zawodami w Polsce.

Cały czas od powrotu z Finlandii spędziłem w domu. Bez żadnego wychodzenia z domu. Udało mi się zatem zregenerować przed kolejnymi zawodami. Właściwie przez ten czas niewiele robiłem. Praktycznie tylko leżałem albo siedziałem. Pobawiłem się też z rodzeństwem

18-latek, choć po raz pierwszy w karierze doświadczył tak wielkiego zainteresowania mediów, epatował spokojem.

