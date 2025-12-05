Kacper Tomasiak budzi wielkie zainteresowanie, ta wypowiedź rozbawiła
Polscy skoczkowie późnym wieczorem w poniedziałek wrócili do kraju z Ruki, a już w czwartek stawili się w Wiśle przed kolejnymi konkursami Pucharu Świata. To wszystko po wyczerpujących dwóch tygodniach zmagań i podróży. Nie wszystkim naszym skoczkom udało się odpocząć. Najczęściej nadrabiali zaległości w obowiązkach domowych, ale prawdziwą furorę wywołała odpowiedź Kacpra Tomasiaka. Zresztą 18-latek cieszył się największym zainteresowaniem mediów przed zawodami na Skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
To nie jest łatwy początek Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawodnicy już od pierwszych dni dostają mocno w kość. Za nimi konkursy w: Lillehammer, Falun i Ruce przeplatane dniami podróży.
Teraz przyjechali do Wisły. Polacy mieli to szczęście, że mogli być chwilę w domach. Inni z Ruki lecieli prosto do naszego kraju albo spędzali kolejny dzień w podróży i mieli jeszcze mniej czasu na regenerację.
- Nie udało się wypocząć. Dwa dni po bardzo intensywnych prawie dwóch tygodniach zawodów i podróży, to jednak jest trochę mało. Tu nie chodzi jednak o odpoczynek, bo po to trenowaliśmy przez całe lato, żeby być gotowym do trudów sezonu - przyznał Kamil Stoch.
Kacper Tomasiak: leżałem i siedziałem, pobawiłem się z rodzeństwem
Dla Pawła Wąska to był czas na nadrobienie zaległości w obowiązkach domowych. On przyznał, że jednak wypoczął, choć nie było na to zbyt wiele czasu.
- Udało się nieco odpocząć. Długo nas nie było, więc było trochę obowiązków w domu. Trzeba było też w końcu wymienić opony na zimowe. Mieliśmy dzień właśnie na takie rzeczy, żeby odpocząć i trochę się zregenerować. Mam nadzieję, że mięśnie odpoczęły i na Wisłę sił wystarczy - mówił skoczek z Ustronia, dla którego konkursy w Wiśle są domowymi.
Wypoczęty do Wisły przyjechał też Kacper Tomasiak. 18-latek przykuwał największą uwagę mediów z grona polskich skoczków przed zawodami w Polsce.
Cały czas od powrotu z Finlandii spędziłem w domu. Bez żadnego wychodzenia z domu. Udało mi się zatem zregenerować przed kolejnymi zawodami. Właściwie przez ten czas niewiele robiłem. Praktycznie tylko leżałem albo siedziałem. Pobawiłem się też z rodzeństwem
18-latek, choć po raz pierwszy w karierze doświadczył tak wielkiego zainteresowania mediów, epatował spokojem.
Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport