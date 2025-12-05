Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kacper Tomasiak budzi wielkie zainteresowanie, ta wypowiedź rozbawiła

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Polscy skoczkowie późnym wieczorem w poniedziałek wrócili do kraju z Ruki, a już w czwartek stawili się w Wiśle przed kolejnymi konkursami Pucharu Świata. To wszystko po wyczerpujących dwóch tygodniach zmagań i podróży. Nie wszystkim naszym skoczkom udało się odpocząć. Najczęściej nadrabiali zaległości w obowiązkach domowych, ale prawdziwą furorę wywołała odpowiedź Kacpra Tomasiaka. Zresztą 18-latek cieszył się największym zainteresowaniem mediów przed zawodami na Skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince.

Młody sportowiec w sportowej bluzie i czapeczce udziela wywiadu przedstawicielom mediów, wokół niego kilka mikrofonów z logotypami różnych stacji. W tle plansze z logotypami sponsorów, a obok niego kilka osób, w tym dziennikarze.
Kacper TomasiakJarek PraszkiewiczPAP

W skrócie

  • Polscy skoczkowie wracają do kraju po wyczerpujących zawodach i podróżach, próbując zregenerować siły przed kolejnymi konkursami.
  • Kacper Tomasiak zwraca uwagę mediów swoją spokojną wypowiedzią, która wywołała uśmiechy wśród kibiców i dziennikarzy.
  • Nie wszyscy zawodnicy mieli czas na odpoczynek, a większość z nich wykorzystywała krótki pobyt w domu na obowiązki i drobne przyjemności.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

To nie jest łatwy początek Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawodnicy już od pierwszych dni dostają mocno w kość. Za nimi konkursy w: Lillehammer, Falun i Ruce przeplatane dniami podróży.

Teraz przyjechali do Wisły. Polacy mieli to szczęście, że mogli być chwilę w domach. Inni z Ruki lecieli prosto do naszego kraju albo spędzali kolejny dzień w podróży i mieli jeszcze mniej czasu na regenerację.

- Nie udało się wypocząć. Dwa dni po bardzo intensywnych prawie dwóch tygodniach zawodów i podróży, to jednak jest trochę mało. Tu nie chodzi jednak o odpoczynek, bo po to trenowaliśmy przez całe lato, żeby być gotowym do trudów sezonu - przyznał Kamil Stoch.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Kacper Tomasiak: leżałem i siedziałem, pobawiłem się z rodzeństwem

Dla Pawła Wąska to był czas na nadrobienie zaległości w obowiązkach domowych. On przyznał, że jednak wypoczął, choć nie było na to zbyt wiele czasu.

- Udało się nieco odpocząć. Długo nas nie było, więc było trochę obowiązków w domu. Trzeba było też w końcu wymienić opony na zimowe. Mieliśmy dzień właśnie na takie rzeczy, żeby odpocząć i trochę się zregenerować. Mam nadzieję, że mięśnie odpoczęły i na Wisłę sił wystarczy - mówił skoczek z Ustronia, dla którego konkursy w Wiśle są domowymi.

Wypoczęty do Wisły przyjechał też Kacper Tomasiak. 18-latek przykuwał największą uwagę mediów z grona polskich skoczków przed zawodami w Polsce.

Cały czas od powrotu z Finlandii spędziłem w domu. Bez żadnego wychodzenia z domu. Udało mi się zatem zregenerować przed kolejnymi zawodami. Właściwie przez ten czas niewiele robiłem. Praktycznie tylko leżałem albo siedziałem. Pobawiłem się też z rodzeństwem
powiedział Tomasiak, czym rozbawił dziennikarzy.

18-latek, choć po raz pierwszy w karierze doświadczył tak wielkiego zainteresowania mediów, epatował spokojem.

Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zobacz również:

Maciej Maciusiak
Skoki Narciarskie

Jasna zapowiedź Macieja Maciusiaka przed konkursami w Wiśle. Mogą być zmiany w kadrze

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Młody mężczyzna w czapce z daszkiem i sportowej kurtce, stoi na tle rozmazanego logotypu wyglądającego na sportowy lub promocyjny. Uśmiecha się lekko, patrząc nieco w bok.
Paweł WąsekJarek PraszkiewiczPAP
Kilka osób udziela wywiadu dziennikarzom przed ścianką z logotypami Polskiego Związku Narciarskiego oraz sponsorów, wokół rozmówcy zgromadzona jest grupa reporterów z mikrofonami i kamerami, całość odbywa się w oświetlonej sali konferencyjnej.
Kacper Tomasiak budzi zainteresowanie mediówTomasz KalembaINTERIA.PL
Mężczyzna w czarnej koszulce oraz czapce z daszkiem stoi przed ścianką z logotypami i patrzy w górę, wokół niego trzymane są mikrofony oraz dyktafony przez dziennikarzy.
Kamil StochJarek PraszkiewiczPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja