Polska - Austria. MŚ w piłce ręcznej. Gdzie i o której oglądać? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Austria na mistrzostwach świata piłkarek ręcznych 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP 2. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Reprezentacja Polski przegrała w ostatnim meczu z Holandią 22:33 i nie ma już szans na awans do półfinału. Właściwie już po pierwszej połowie było jasne, że "Biało-Czerwone" nie dadzą rady gospodyniom. Teraz nasze szczypiornistki zagrają przeciwko Austrii, a stawką tego spotkania będzie pozycja 9-12 na świecie.

Austriaczki także nie mają szans na wyjście z grupy. Aktualnie zajmują w niej czwarte miejsce, tuż za Polkami ze stratą dwóch punktów. Jak na razie udało im się na tym turnieju wygrać dwa mecze, oba w poprzedniej fazie. Szczypiornistki z Austrii najpierw pokonały 30:29 Egipt, a następnie 27:23 Argentynę. W kolejnych trzech występach doznały już porażek.

Oba zespoły zmierzyły się po raz ostatni w 2021 roku podczas eliminacji mistrzostw świata. Wówczas w pierwszym meczu padł remis 29:29, natomiast w rewanżu 29:26 wygrały Austriaczki. "Biało-Czerwone" ostatni raz triumfowały nad Austrią w 2006 roku, podczas mistrzostw Europy. Wówczas zwyciężyły 33:24.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP 2. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

