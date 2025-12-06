Maciej Maciusiak nie krył rozczarowania. Taka klęska Polaków zdarzyła się ostatnio sześć lat temu
Maciej Maciusiak nie krył rozczarowania występem polskiej kadry w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle (6 grudnia, godz. 14.45). Z dziesięciu zawodników została tylko połowa. To wynik poniżej oczekiwań. Ostatni raz tak wielu naszych skoczków odpadło w krajowych zawodach przed sześcioma laty.
Najbardziej zabolała wielka przegrana Kamila Stocha w kwalifikacjach. 38-latek po tej zimie zakończy karierę i w dotychczasowych konkursach - za wyjątkiem Ruki - pokazywał się z bardzo dobrej strony.
Teraz widać, że to, co stało się w Finlandii, nie było dziełem przypadku. Tam Stoch pozostał bez punktów, a w teraz w Wiśle w ogóle nie awansował do sobotnich zawodów.
Maciej Maciusiak: ten wynik nas nie zadowala
Najlepszym z Polaków w kwalifikacjach był Piotr Żyła, który zajął 13. miejsce. Poza nim w konkursie zobaczymy jeszcze: Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Macieja Kota i Kacpra Tomasiaka.
- Ten wynik nas nie zadowala. Największą stratą jest brak awansu do konkursu Kamila Stocha. Jemu i Olkowi do tego, by zakwalifikować się do zawodów, zabrakło kilku dziesiętnych punktu. Są też jednak pozytywy. Tym na pewno jest postawa Piotra Żyły i Pawła Wąska. To nie był też jednak dzień Kacpra Tomasiaka - mówił Maciusiak.
Skoki naszych najlepszych zawodników, to jednak wciąż są miejsca w okolicach "20". Czy to nie powinno martwić?
Czołówka światowa nie jest już jednak tak daleko. To są okolice dwóch metrów. Piotrek, gdyby wylądował telemarkiem, byłby w "10". Cieszą skoki Piotrka, Pawła, Maćka. Dawid z kolei rozkręcał się ze skoku na skok. Zaczął z niskiego poziomu, ale się rozpędził
Ostatni raz taka klęska Polaków " u siebie" miała miejsce sześc lat temu
Na pewno boli "strata" aż pięciu naszych skoczków i to na własnej skoczni. Jak wyliczył Marcin Szemraj w serwisie x.com, ostatnie kwalifikacje do konkursu PŚ rozgrywanego na polskiej ziemi, w których odpadło aż pięciu naszych reprezentantów, miały miejsce 22 listopada 2019 roku w Wiśle.
Wówczas awansu nie wywalczyli: Kacper Juroszek, Klemens Murańka, Adam Niżnik, Tomasz Pilch i Andrzej Stękała.
Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport