Iga Świątek bezlitośnie zaatakowana. Pilna interwencja Mai Staśko. "Szok, nie?"

Świątek spędziła na Mauritiusie jedynie kilka dni, ale do Polski wróciła wypoczęta i gotowa do dalszej pracy. Wiceliderka rankingu WTA rozpocznie sezon w styczniu i zacznie od organizowanego w Australii turnieju United Cup, w którym zagra m.in. w duecie z wracającym po przerwie do gry Hubertem Hurkaczem.

Iga Świątek wypoczywała na Mauritiusie. Zdjęcia poniosły się po sieci

Podczas pobytu Igi Świątek na Mauritiusie na stronie portalu "Fakt" pojawiły się zdjęcia wykonane polskiej zawodniczce z ukrycia. Na wielu z nich występowała w stroju kąpielowym, co zwróciło uwagę części internautów. Niektórym nie spodobało się to, jak wygląda na co dzień ciało 24-letniej tenisistki.

W pewnym momencie w komentarzach pojawiły się insynuacje dotyczące płci Igi Świątek. Kpiono sobie również z jej wyglądu. Na te działania postanowiła zareagować Maja Staśko, która od lat walczy z seksizmem i często broni sportostmenki przed podobnym traktowaniem w sieci.

Maja Staśko wzięła Świątek w obronę

Staśko bliski jest los wielu zawodniczek. Sama trenowała niegdyś gimnastykę i opowiadała o tym, jak często jej ciało było poddawane ciągłej ocenie różnych ludzi i jak ten fakt, przez jej bytność w sieci, się nie zmienił. "Kobiety nie są ci winne swojego wyglądu. Ciała kobiet są ich i mają służyć im - a nie tobie do oglądania czy dyscyplinowania" - zaczęła.

Kobiety nie są „niekobiece”, bo masz uprzedzenia o kobiecości. Kobieta zawsze jest kobieca - bo jest kobietą. I nikt jej tego nie może odebrać. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy różne. A gdy się dużo trenuje - pojawiają się mięśnie. Szok, nie?

"Iga Świątek to sportowczyni, która reprezentuje Polskę - i jest świetną reprezentacją naszego kraju. Ale mnóstwo profili (także kobiet) "patriotów" z biało-czerwoną flagą - zamiast uznania dla jej osiągnięć od lat określa ją jako "niekobiecą", nieatrakcyjną czy zbyt umięśnioną. Doszukują się u niej męskich cech płciowych czy rzekomo odznaczających się jąder" - kontynuowała.

Przypomniała także, że podobne uwagi spotykają przez cały czas również inne zawodniczki walczące o najwyższe cele na światowym poziomie, m.in. gimnastyczkę Simone Biles.

"Mięśnie Igi pozwalają jej wygrywać kolejne pojedynki. Służą sportowi, w którym jest najlepsza - a nie oglądaniu i ocenianiu ich "atrakcyjności" - podkreśliła Staśko. Świątek często pada ofiarą hejtu przez wzgląd na swój wygląd, dostaje również uwagi dotyczące tego, że nie nakłada makijażu czy pytania o zaplatanie warkoczyków. Polska zawodniczka robi jednak swoje i przekracza kolejne granice, starając się jak najlepiej wypadać w dziedzinie, w której wybrała, by być jak najlepszą.

Iga Świątek AFP

