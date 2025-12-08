Niemal milion złotych na stole, ona i tak odmówiła. Nie przyłoży do tego ręki

Caroline Garcia w maju zapowiedziała zakończenie kariery po sezonie, a po raz ostatni zaprezentowała się na korcie podczas wielkoszlemowego US Open. W meczu pierwszej rundy musiała uznać wyższość Kamilli Rachimowej, tym samym kończąc swoją przygodę z zawodowym tenisem. Wciąż pozostaje jednak aktywna w środowisku za sprawą pracy przy podcaście "Tennis Insider Club".

Wspomniany podcast Francuzka prowadzi od niemal dwóch lat razem ze swoim mężem Borją Duranem, od tego czasu gośćmi Garcii i jej ukochanego byli m.in. Iga Świątek, Jessica Pegula czy Daria Kasatkina. W serwisie YouTube kanał Tennis Insider Club subskrybuje nieco ponad 90 tys. osób, ale była tenisistka robi wszystko, by poszerzać grono odbiorców. Ostatnio dostała ofertę, która mogłaby jej w tym znacznie pomóc.

Garcia w mediach społecznościowych przyznała, że otrzymała od jednej z firmy zainteresowanych sponsorowaniem jej podcastu ofertę opiewającą na 270 tys. dolarów, czyli około 980 tys. złotych. I odmówiła. Powód? Była to oferta od firmy bukmacherskiej.

"To ogromna kwota, szczególnie dla niezależnego programu sportowego i dla mnie, kogoś, kto właśnie przeszedł na emeryturę z zawodowego tenisa. Oto dlaczego powiedzieliśmy 'nie'. W ciągu ostatnich dwóch lat, podczas których przeprowadzaliśmy wywiady z graczami, trenerami, agentami i rodzicami, jeden temat stale powracał: zakłady bukmacherskie stały się jednym z największych źródeł presji, nadużyć i nienawiści we współczesnym sporcie" - zaznaczyła na wstępie.

Caroline Garcia odrzuciła ofertę. Od razu to uzasadniła

Dalej Garcia przypomniała, że wielu zawodników, również tych znajdujących się na szczycie światowego tenisa, po meczach otrzymuje wiadomości pełne obelg. A ich adresatami są ludzie, którzy obstawiają mecze i wręcz domagają się zwrotu pieniędzy za to, że dany tenisista czy tenisistka przegrała mecz. "Nawet groźby śmierci. Nie ze względu na sport. Z powodu hazardu" - dodała.

Francuzka dała też jasno do zrozumienia - nie zamierza przyłożyć ręki do promowania czegoś, co może prowadzić do nienawiści wylewanej w kierunku jej koleżanek i kolegów pod fachu.

Nie chcę, aby Tennis Insider Club przyczyniał się, nawet pośrednio, do systemu, który podsyca uzależnienie, niszczy życie i sprawia, że sportowcy stają się codziennymi celami. Firmy bukmacherskie wydają miliony na sponsoring, bo to działa. Przenosi uwagę. Kształtuje zachowanie. Normalizuje hazard. Ale nie chcemy, aby naszą społeczność popychano w tym kierunku

Była tenisistka zaznaczyła przy tym, że nie prowadzi krucjaty moralnej. Nie zamierza osądzać ludzi okazjonalnie obstawiających mecze czy sportowców, którzy wchodzą we współpracę sponsorską z firmami bukmacherskimi. Świadomie jednak wybiera to, co chce prezentować w swoim podcaście.

"270 tys. dolarów to dużo. Ale budowanie czegoś długoterminowego, uczciwego i dobrego dla sportu jest warte więcej" - stwierdziła.

Rozwiń

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Caroline Garcia ALEXANDRE MARTINS / Alexandre Martins / DPPI via AFP AFP

Caroline Garcia Ulises Ruiz / AFP AFP

Caroline Garcia MARTIN BERNETTI / AFP AFP