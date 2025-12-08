Lepiej dla Polaków nie mogły się potoczyć mistrzostwa świata w piłce nożnej sześcioosobowej w Meksyku. Do fazy pucharowej Biało-Czerwoni awansowali z kompletem trzech zwycięstw i choć później w każdym meczu walka trwała niemal do ostatnich minut, to my wychodziliśmy z niej górą. Nierzadko przy ogromnej dramaturgii.

MŚ w socca. Polacy bez potknięć dotarli do finału

W 1/8 finału Biało-Czerwoni pokonali 2:1 obrońcę tytułu - Oman. Już wtedy zapachniało walką o medale. W ćwierćfinale lepsi okazali się 4:2 od Czechów, a o przepustkę do finału przyszło nam zagrać z Holendrami. Zdecydował gol z samej końcówki - 2:1 i ogromna szansa na historyczny, pierwszy tytuł mistrzów świata.

O złoty medal mundialu Polakom przyszło zagrać z gospodarzami - Meksykiem. Ten na drodze do finału rozbił aż 5:0 Kazachstan - mistrza z roku 2023. Obie nacje prezentowały przez cały turniej świetną formę, wobec czego faworyta praktycznie nie było - dawano nam niemal identyczne szanse, co Meksykowi.

Biało-Czerwoni napisali historię w Meksyku. Polska mistrzem świata w socca

Finał rozegrany został w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 2:00 polskiego czasu. Chwila nieuwagi niestety wystarczyła i to Meksyk wyszedł w 19. minucie na prowadzenie. Na szczęście Biało-Czerwoni byli w stanie odwrócić losy rywalizacji. Do przerwy było jednak 0:1.

Po zmianie stron kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Norbert Jaszczak, a jego gol pozwolił nam uwierzyć w to, że stać nas na kolejne. Meksykanie nie otrząsnęli się jeszcze po utracie bramki, a już przegrywali 1:2. Dwie minuty później drugiego gola dołożył Jaszczak.

Wynik na 3:1 w 38. minucie ustalił Dawid Linca. Od tamtej pory Polacy umiejętnie się bronili i nie dopuszczali rywala do zbyt wielu klarownych sytuacji. Sędzia zagwizdał wreszcie po ciągnących się niemal w nieskończoność minutach po raz ostatni, a Polacy pierwszy raz w historii sięgnęli po złote medale mistrzostw świata!

Meksyk - Polska 1:3 (1:0)

1:0 - Jose Guadalupe Gomez 19'

1:1 - Norbert Jaszczak 32'

1:2 - Norbert Jaszczak 34'

1:3 - Dawid Linca 38'

Reprezentacja Polski w socca IMAGO/Kazimierz Koper Newspix.pl

Klaudiusz Hirsch - trener Polaków w socca IMAGO/Kazimierz Koper Newspix.pl

Jan Grzybowski IMAGO/Kazimierz Koper Newspix.pl