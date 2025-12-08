Maja Chwalińska grała w Quito w Ekwadorze (WTA 125), Linda Klimovicova w Trelaze koło Angers we Francji (WTA 125), a Katarzyna Kawa - w Dubaju w ZEA (ITF W100). Trzy reprezentantki Polski z drugiej setki światowego rankingu walczyły o punkty, które mogą pomóc im w uzyskaniu rozstawienia na kwalifikacje Australian Open. W przypadku Chwalińskiej to raczej już nierealne, Klimovicova i Kawa mają na to szanse, jeśli w najbliższym tygodniu zdobędą punkty w WTA 125 w Limoges. A prawdopodobnie we wtorek rozegrają swoje pierwsze mecze.

Dziś w nocy WTA opublikowała aktualizację kobiecego rankingu - o tyle istotną, że na jego bazie zamykają się listy do głównej drabinki Australian Open. Zgłoszenia do kwalifikacji nastąpią na podstawie listy WTA z kolejnego tygodnia (15 grudnia). Z kolei rozstawienia nastąpią na bazie rankingów z 12 stycznia (turniej główny) i 5 stycznia (kwalifikacje).

W najnowszym rankingu wielkich zmian nie ma, bo i być nie może. Najlepsze zawodniczki na świecie od kilku tygodni mają przerwę, ich dorobek pozostaje bez zmian. Prowadzi więc Aryna Sabalenka przed Igą Świątek i Coco Gauff. Pierwsza roszada jest w połowie setki - 50. pozycję straciła Alexandra Eala, spadła o dwa miejsca: za Anastazją Potapową i Marię Sakkari.

Iga Świątek AFP

Do TOP 100 rzutem na taśmę awansowały: Petra Marcinko z Chorwacji (82. miejsce) i Kamilla Rachimowa (WTA 97) - dzięki temu mogą być pewne startu w Melbourne. Polki zaś mogą mieć mieszane odczucia: Katarzyna Kawa straciła sześć pozycji (jest 137), a Maja Chwalińska - aż 22 (jest 149). To efekt utraty punktów za zeszłoroczny triumf we Florianopolis, teraz doszła tylko do drugiej rundy w Quito.

Awansowała za to Linda Klimovicova, która w Trelaze przegrała w drugiej rundzie z Rachimową - teraz jest 138. I to jej najwyższa pozycja w całej karierze.

Bardzo obiecująco wygląda za to potężny skok innej reprezentantki Polski, która też "czarowała" trzy tygodnie temu w Gorzowie, przyczyniając się do awansu kadry w BJK Cup. Mowa o Martynie Kubce, rówieśniczce Igi Świątek, starszej od raszynianki raptem o półtora miesiąca. Zielonogórzanka w sobotę wygrała turniej ITF W50 w Selva di Val Gardena we Włoszech - pokonała rywalki znacznie wyżej od siebie klasyfikowane. Zdobyła aż 50 punktów rankingowych, przesunęła się z 381. miejsca aż na 308. I to już niemal jej rekord kariery - maksymalnie była na 305. pozycji.

Co istotne, 24-latka ma jeszcze szansę awansu do TOP 300 w tym roku. Z Włoch przeniosła się bowiem do Egiptu, tam zagra w turnieju ITF W35.

Sukces w Szarm el-Szejk w tym tygodniu odniosła z kolei Weronika Ewald - dotarła do finału (ITF W35). Te punkty zostaną dopisane jednak dopiero za tydzień

Ranking WTA - aktualizacja z 8 grudnia 2025 (i miejsca Polek w TOP 500):

1. Aryna Sabalenka - 10870 pkt

2. Iga Świątek - 8395 pkt

3. Coco Gauff - 6763 pkt

4. Amanda Anisimova - 6287 pkt

5. Jelena Rybakina - 5850 pkt

6. Jessica Pegula - 5583 pkt

7. Madison Keys - 4335 pkt

8. Jasmine Paolini - 4325 pkt

9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

10. Jekaterina Aleksandrowa - 3375 pkt

55. Magda Linette - 1089 pkt

58. Magdalena Fręch - 1051 pkt

137. Katarzyna Kawa - 537 pkt - spadek o 6 miejsc

138. Linda Klimovicova - 527 pkt - awans o 7 miejsce

149. Maja Chwalińska - 493 pkt - spadek o 22 miejsca

308. Martyna Kubka - 209 pkt - awans o 73 miejsca

426. Weronika Falkowska - 138 pkt - spadek o 2 miejsca

440. Zuzanna Pawlikowska - 131 pkt - spadek o 3 miejsca

441. Weronika Ewald - 130 pkt - awans o 2 miejsca

449. Urszula Radwańska - 125 pkt - spadek o 1 miejsce

