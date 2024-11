0,3 punktu. Długo pachniało sensacją w Ruce. Zniszczoł został bohaterem

Polacy do sobotniego konkursu w Ruce przystępowali z ogromnymi nadziejami. Nie mogło być inaczej, skoro bez problemów przebrnęli przez kwalifikacje. Zanim po raz pierwszy pojawił się uśmiech na twarzy "Biało-Czerwonych", przeżywali oni jednak nerwowe chwile. Nie chodziło wcale o piątkowe odwołanie zajęć na skoczni z powodu silnie wiejącego wiatru. "Mieliśmy pewne przygody. Jedna jedyna torba, i to ta z kombinezonami, nam nie przyleciała. Ale już bezpiecznie do nas dotarła" - mówił Aleksander Zniszczoł na łamach "skijumping.pl".

