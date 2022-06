Polska – Francja 3:1. Skrót meczu (Polsat Sport) WIDEO WIDEO |

Skrót meczu Ligi Narodów siatkarzy 2022 Polska – Francja 3:1 (21:25, 25:22, 25:21, 25:22) Polscy siatkarze odegrali się na Francuzach za porażkę na igrzyskach, ogrywając "Trójkolorowych" w czterech setach! Nasi reprezentanci fatalnie rozpoczęli spotkanie, ale później pokazali klasę. Świetnie prezentował się między innymi Karol Butryn i to we wszelkich aspektach gry. To koniec zmagań w Ottawie. Za tydzień nasi zawodnicy wylecą do Bułgarii.