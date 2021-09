Konrad Piechocki: Sebastian Świderski sam nic nie zrobi. Musi mieć wsparcie. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Życie pokaże, jak nowy prezes poradzi sobie z zarządzaniem stumilionowym budżetem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wizerunkowo i do bezpośredniego kontaktu z siatkarzami to dobrze, że też był zawodnikiem. Jeśli ludzie wokół będę mu pomagać, to związek pójdzie w dobrą stronę. Sam sobie nie poradzi, zresztą jak każdy z nas - uważa Konrad Piechocki, prezes PGE Skry Bełchatów.