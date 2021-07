Michał Kubiak: Trenujemy wcześnie rano, żeby nie było zaskoczenia. Wideo WIDEO |

W ostatnim czasie trenowaliśmy wcześnie rano, żeby w Tokio nie było zaskoczenia, gdy niektóre mecze będziemy rozgrywać o godzinie 9. Jeśli chodzi o moje zdrowie to jest wszystko ok. Wykonaliśmy badania i będę żył - mówi tuż przed wylotem do Tokio kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski Michał Kubiak.