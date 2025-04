Siatkarz chce grać dla Polski, Nikola Grbić już go obserwuje. Sprawa utknęła w sądzie

Jego matka jest Polką, a on chce występować na siatkarskich boiskach jako Polak. Wassim Ben Tara walczy o zmianę federacji, a w temacie powołań do reprezentacji Polski niedawno wspomniał o nim Nikola Grbić. Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, stawia sprawę jasno. "Jesteśmy za tym, aby przede wszystkim to zawodnik decydował o tym, gdzie chce grać, a nie ludzie przy stolikach" - mówi Interii Sport. I wprost wskazuje, kto blokuje zawodnikowi zmianę federacji.