Nagły komunikat ws. meczu Sabalenki. Oficjalnie, jest walkower w Stuttgarcie

Turniej w Stuttgarcie nie jest jednym z tych najbardziej prestiżowych, czyli rangi WTA 1000, ale wśród tenisistek cieszy się ogromną popularnością. Take za sprawą świetnej organizacji i całej otoczki, niezwykłej nagrody, jaką jest luksusowy samochód, ale też faktu, że to impreza przygotowująca do "tysięczników" w Madrycie i Rzymie. Jedyna taka w Europie w kwietniu.