Polski medalista odsłania kulisy rozstania z kadrą. Grbić nie miał wyjścia

Łukasz Kaczmarek jest jednym z pięciu wicemistrzów olimpijskich z Paryża, których selekcjoner Nikola Grbić nie powołał do kadry na nowy sezon reprezentacyjny. 30-letni zawodnik sam poprosił o przerwę. Motywował to względami rodzinnymi. - Szkoleniowiec wysłuchał tego wszystkiego. Po dwóch miesiącach do mnie zadzwonił i powiedział, że to lato mam wolne, że daje mi czas dla rodziny, bym mógł też odpocząć. To było dla mnie coś niesamowitego - mówi Kaczmarek w rozmowie z TVP Sport.