Rywalka Świątek nie wytrzymała. Powiedziała to wprost. "Ludzie tam są chorzy"

- Ilość nienawiści i krytyki, jaką ja i mój zespół otrzymujemy po przegraniu seta, jest po prostu niedorzeczna. Chciałabym zachęcić ludzi w Internecie do bycia bardziej pozytywnymi i do dostrzegania dobrych stron tego, co robimy. Mam poczucie, że w Internecie jest coraz gorzej, że dominuje nienawiść i komentarze pozbawione jakiejkolwiek refleksji. Chciałabym, żeby to się zmieniło, bo Internet przestaje być dla nas bezpiecznym miejscem. Chciałabym po prostu, żeby wobec mnie i mojego zespołu okazywano trochę więcej szacunku - mówiła w 2023 roku Iga Świątek po jednej z porażek.

