Francuski siatkarz przeprowadził się do Polski. Teraz wyznał co myśli o grze w naszym kraju

"Zagraliśmy znakomicie, ale najważniejsze było odpowiednie skupienie na tym, co działo się na boisku. Mecz z Zawierciem był dla nas ciężki, ale nikt z nas w żadnym momencie się nie poddał. Wszyscy w naszej drużynie dali z siebie to, co mieli. To wspaniałe, że wygraliśmy" - skomentował później w rozmowie z plusliga.pl.