Miał zastąpić mistrza świata. Pali mu się grunt pod nogami

Falstart Bellego, "nie wyciągamy pochopnych wniosków"

Kiedy spojrzy się na punkty całej drużyny, to najbardziej przyczepić się można do Davida Bellego. Jeśli w zespole byłby Tai Woffinden, automatycznie można byłoby dopisać 10 punktów więcej. Francuz zawiódł na całej linii. Choć nie oczekuje się od niego poziomu 3-krotnego mistrza świata, to jego wynik był nie do zaakceptowania.