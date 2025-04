Nowe stanowisko w kadrze skoczków i nowa osoba. To człowiek z FIS

Wojciech Jurowicz - nowa twarz w sztabie kadry polskich skoczków

Dla kierownika drużyny - to nowe stanowisko w polskiej kadrze skoczków - będzie to tylko zmiana stanowiska w Polskim Związku Narciarskim, w którym jest zatrudniony od kilku lat.

Ma odciążyć Macieja Maciusiaka i pilnować działań FIS

- Moim głównym zadaniem będzie wsparcie logistyczne sztabu, a także trzymanie dyscypliny finansowej. Będę też czuwał nad realizacją i kontrolą planu szkoleniowego, a także koordynował działania pozostałych osób w sztabie. Na mojej głowie będzie zgłaszania skoczków do zawodów FIS i PZN. Będę też oczywiście współpracował z biurem PZN, przygotowując oferty programowe, a także dokumenty do ministerstwa sportu i turystyki. W czasie zgrupowań i zawodów to będzie tworzenie i realizacja harmonogramu dnia. Będę też w kontakcie z FIS, a także uczestniczył w odprawach dla kapitanów drużyn. Do moich obowiązków będzie też należała koordynacja wywiadów, a także konferencji prasowych. Oczywiście będę też odpowiadał za zarządzanie kryzysowe - wymieniał Jurowicz.