Tak Wojciech Szczęsny mieszka w Barcelonie. Luksus to mało powiedziane

Wszystko wskazuje na to, że we wtorkowy wieczór Wojciech Szczęsny rozegra 23. spotkanie w barwach FC Barcelony. Jesienią zeszłego roku były bramkarz reprezentacji Polski w szalonych okolicznościach trafił do drużyny Hansiego Flicka. Wraz z rodziną błyskawicznie został zmuszony do wyboru nowego domu. Padło na posiadłość w miejscowości Gava, która znajduje się nieopodal stolicy Katalonii. To właśnie tam 34-latek wypoczywa i regeneruje się przed kolejnymi meczami.