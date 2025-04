Gorąco wokół Igi Świątek, Dawid Celt prosto z mostu. "To jest szaleństwo"

Iga Świątek notuje zdecydowanie najgorszy początek sezonu od momentu, gdy weszła na tenisowy szczyt. To symboliczne przekroczenie pewnej granicy w karierze możemy datować na początek wiosny 2022 roku. Wówczas Polka pierwszy raz w trakcie swojej przygody z tenisem znalazła się na szczycie rankingu WTA. Zastąpiła tam Ash Barty, która zrezygnowała z gry w tenisa i ogłosiła koniec kariery.

Tegoroczny sezon, to jak na razie niestety pasmo ciągłych niepowodzeń, bo Świątek nie zadowalają ćwierćfinały i półfinały. Polka przyzwyczaiła siebie, ale także kibiców i media do tego, że regularnie melduje się w finałach dużych turniejów, a potem zwykle je wygrywa. W tym sezonie wszystkie indywidualne straty zakończyły się jednak najdalej na półfinale.

Celt nie wytrzymał. Oburzył się ws. Świątek

W związku z tym media i kibice już zaczęli wyliczać Świątek czas bez kolejnego tytułu. Ostatni raz Polka mogła cieszyć się z triumfu imprezie rangi Wielkiego Szlema, a więc Roland Garros. Później na tych samych kortach zdobyła brązowy medal igrzysk olimpijskich. Oprócz tego do gabloty nic jednak nie przybyło. Dawid Celt w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" skomentował całą narrację wokół Świątek.

- Ta pierwsza część sezonu w jej wykonaniu była faktycznie troszkę słabsza, ale z drugiej strony, ja nie oczekuję od niej, że będzie grała cały czas tak, jak grała przez ostatnie trzy lata. Przez ostatnie trzy lata wygrała 19 turniejów, to jest szaleństwo i nie można oczekiwać, że będzie trwało cały czas - oburzył się kapitan reprezentacji Polski w Billie-Jean King Cup.

Teraz przed Świątek ulubiony czas w sezonie, a więc dwa miesiące gry na kortach ziemnych, ale na barkach Polki ciąży spora presja z tym związana. - Dostała troszkę czasu na to, żeby wyluzować, potrenować, przygotować się do kortów ziemnych. Myślę, że samo to, że wejdzie na mączkę, będzie dla niej czymś pozytywnym. Z drugiej strony z pewnością będzie miała gdzieś z tyłu głowy, że broni wielu punktów i przydałoby się zrobić dobre wyniki - ocenił mąż Agnieszki Radwańskiej.