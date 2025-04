Decyzja w sprawie Bartmana zszokowała środowisko. A teraz taka reakcja. "Nie boi się"

Kariera Zbigniewa Bartmana w ŁKS Commercecon Łódź potoczyła się błyskawicznie. W lutym dołączył do zespołu jako koordynator sportowy, ale już 10 marca zastąpił Alessandro Chiappiniego w roli szkoleniowca pierwszej drużyny . Decyzja była szokiem w środowisku, bo Bartman, jak zauważał choćby Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport, przed objęciem czołowej drużyny TAURON Ligi... nie poprowadził w swoim życiu choćby jednego treningu .

Początek Bartman miał trudny, jego zespół przegrał ligowe derby Łodzi z PGE Grot Budowlanymi, a potem pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe z ITA TOOLS Stalą Mielec. Udało mu się jednak opanować sytuację i awansować do półfinału, gdzie jego siatkarki dwukrotnie ograły Budowlanych i po roku przerwy ŁKS wrócił do finału TAURON Ligi. A awansu gratulował mu m.in. Bednaruk.

"Spodziewałam się w tej rywalizacji trzeciego spotkania. Tego spotkania nie było, jest za to ŁKS i Zbyszek Bartman w swoim pierwszym finale TAURON Ligi. Wszystko może się zdarzyć, bo widać, że pisze on swoją historię, ale także historię ŁKS-u " - komentuje w rozmowie z Polsatem Sport Joanna Kaczor-Bednarska .

Tak siatkarki ŁKS-u traktują Zbigniewa Bartmana. "Respekt jest"

Była siatkarka reprezentacji Polski, a dziś komentatorka Polsatu, zwraca uwagę na to, co zmienił w drużynie Bartman. Świeżo upieczony trener - a prywatnie partner Zuzanny Góreckiej, przyjmującej ŁKS-u - od początku zwracał uwagę, że jego siatkarki "panikują" w stresowych sytuacjach . Tymczasem do finału awansowały po emocjonującej batalii zwieńczonej tie-breakiem z derbowym rywalem.