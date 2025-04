Wpadka milionera przeszła niezauważona. Potwierdziło się najgorsze

Po przegranej Stali w Rybniku kibice rzucili się na trenera Piotra Śwista. Piszą, że nie dał szansy Oskarowi Chatłasowi, że pola startowe w nominowanych ustawił pod gwiazdy zamiast pomóc słabszym zawodnikom startującym w 14. biegu.

Poważne zarzuty pod adresem trenera Stali Gorzów Piotra Śwista

Najpoważniejszy zarzut dotyczy tego, że Świst nie poszedł do Andersa Thomsena przed 13. biegiem i nie powiedział mu, że ma przyjechać drugi, a nie pierwszy, bo to otworzyłoby pole do zastosowania podwójnej rezerwy taktycznej w nominowanych. Stal przegrywałaby 6 punktami, ale w dwóch ostatnich wyścigach pojechałaby para Thomsen, Martin Vaculik. Reklama

Nikt nie zwrócił jednak uwagi na to, że Vaculik, który w trzech pierwszych biegach był skuteczny i zbierał punkty (3, 2, 3), w końcówce stał się kompletnie bezużyteczny (defekt i zero). Jak ustaliliśmy, Słowak miał awarię pierwszego silnika. Stało się coś z prądem, więc musiał wziąć drugi silnik. Ta jednostka napędowa okazała się jednak beznadziejna.

Jak to możliwe, że milioner Martin Vaculik ma jeden dobry silnik na zawody

Zapytaliśmy w gorzowskim klubie, jak to możliwe, że zawodnik tej klasy (z milionowym kontraktem), co Vaculik ma tylko jeden dobry silnik na zawody? Nikt nie był w stanie odpowiedzieć nam na to pytanie. Wszyscy natomiast zgodzili się co do tego, że taka gwiazda powinna mieć minimum trzy świetne i szybkie silniki. Gdyby tak było, to Stal nie przegrałaby w Rybniku. Wystarczyłoby, żeby Vaculik zdobył 5 punktów w dwóch ostatnich biegach. Na tym silniku, który się zepsuł, pewnie by to zrobił. W tej sytuacji pytanie o brak drugiego tak dobrego wydaje się jak najbardziej zasadne.

- Zawodnik powinien mieć na zawodach trzy równorzędne silniki. Tak, by po awarii jednego nie było problemu ze startem w kolejnych biegach. Najlepszym przykładem tego, jak powinno być jest Bartosz Zmarzlik - mówi nam były prezes Stali Ireneusz Zmora. Reklama

Były działacz Stali Gorzów mówi o "pieniądzach na Barcelonę"

W tym miejscu można też przypomnieć to, co miesiąc temu mówił nam były wiceprezes Stali Przemysław Buszkiewicz. Przyznał on, że kiedy był w Stali, to tylko dwóch zawodników realnie nie oszczędzało na sprzęcie i faktycznie wydawało duże pieniądze na silniki i remonty. Padły nazwiska Tomasza Golloba i Bartosza Zmarzlika. - Pozostali kupowali góra jeden silnik, ale przeważnie jeździli na starych, które remontowali i modlili się, żeby wytrzymały do końca sezonu - opowiada nam działacz.

Według Buszkiewicza połowa pieniędzy na przygotowanie idzie "na Barcelonę", czyli na wakacje i dobra luksusowe. Trudno się dziwić podobnym wnioskom. Przez zimę cała żużlowa Polska żyła sprawą rozliczeń Włókniarza Częstochowa z byłymi gwiazdami. Klub zażądał od nich pełnego rozliczenia z milionów na przygotowanie do sezonu i wtedy się zaczęło. Jeden z nich miał pokrycie najwyżej na połowę kosztów, jeden przedstawił fakturę na pralkę i zmywarkę.

Gwiazdy Włókniarza w rozliczeniach wrzucały pralki i zmywarki

Prezes Włókniarz powiedział: sprawdzam, bo przez cały rok analizował sobie silniki zgłaszane do zawodów przez swoje gwiazdy. Numery się powtarzały. Na dokładkę były to te same numery, co w poprzednim sezonie. Jedna z gwiazd dopiero w czerwcu miała wpisać na listę pierwszy nowy silnik. Reklama

Korzystanie ze starego silnika nie jest oczywiście grzechem. Chodzi jedynie o to, żeby był on szybki i skuteczny. Zasadniczo gwiazda, od której zależy wynik meczu, powinna być perfekcyjnie przygotowana do zawodów. U Vaculika ewidentnie tego zabrakło. I to pomimo tego, że przygotowanie do meczu w Rybniku powinno być stosunkowo łatwe. W końcu w ciemno można było założyć, że tor będzie ubity pod lidera gospodarzy Nickiego Pedersena. W tej sytuacji było wiadomo, jaka powinna być charakterystyka silników, które trzeba zabrać na zawody. W praniu wyszło, że Słowak ma tylko jeden taki silnik.

Martin Vaculik / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Martin Vaculik na naradzie zespołu / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski