Daria Abramowicz nie wytrzymała. Włączyła się do dyskusji. "To żadna tajemnica"

Trwa kampania wyborcza na prezydenta Polski i kandydaci oraz ich poplecznicy sięgają często po mało profesjonalne metody, by uderzyć w rywali. Po debacie w Końskich głośno było nie tylko o wątkach wokół samej debaty oraz TVP, ale również pomocy psychologicznej jaką za kulisami otrzymał Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski w ogniu krytyki

Wokół przypadku Rafała Trzaskowskiego rozgorzała w sieci ogromna dyskusja. Po artykule Marcina Fijołka w sieci pojawiły się głosy polityków - europosła Konfederacji Stanisława Tyszki i byłego szefa Orlenu Daniela Obajtka. "To prawda, że Trzaskowski wziął do Końskich panią psycholog, żeby go przygotowywała?" - pytał Tyszka, dodając na końcu swojej wypowiedzi płaczącą ze śmiechu emotikonę. Obajtek za to wrzucił nagranie ze sportowej walki na poduszki. "Coś idealnego dla Trzaskowskiego. Czy też za mocne i będzie musiał pomagać psycholog?" - pisał w prześmiewczym tonie na portalu X. Reklama

Wokół tej sprawy narosło wiele głosów. Swoje trzy grosze postanowiła dodać również Daria Abramowicz, która, choć nie podała nazwiska polityka, o którym pisała, odnosiła się do ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w polskiej przestrzeni publicznej, gdzie o zdrowiu psychicznym jest coraz głośniej.

Daria Abramowicz nie wytrzymała. Mocne słowa

"Poziom świadomości społecznej w zakresie roli psychologii w naszym życiu (nie tylko psychoterapii) jest nieustająco niski - to żadna tajemnica. Jednak brak wiedzy czy zrozumienia to jedno, a tworzenie szkodliwej narracji to drugie. Polityk korzystający ze wsparcia psychologicznego to nie tylko nic złego, a wręcz przeciwnie - dowód sprawczości, profesjonalizmu, dostrzegania szerszej perspektywy. Dlaczego? O tym za moment" - zaczęła swoją wypowiedź w mediach społecznościowych Abramowicz.

"Pozycjonowanie takiej współpracy przez pryzmat krytykowania samej decyzji czy wręcz wyśmiewania jej cofa nas w dyskusji na temat zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego. I to cofa nas w Polsce, w której zupełnie nie umiemy zmierzyć się z systemowym problemem w zakresie ochrony zdrowia psychicznego" - dodała. Na dalszych kafelkach swojego InstaStory podała statystyki związane z liczbą samobójstw popełnianych w Polsce każdego dnia. Reklama

"Polityka wiąże się z wykonaniem. To dziedzina high performance (i to bardzo wymagająca) i dlatego świadomi liderzy coraz częściej to wykonanie wspierają - głównie przez wsparcie psychologiczne. To bardzo mądre i świadome, a oddziaływanie w tej formie pracy to coś innego niż psychoterapia (gwoli ścisłości). Gdzie tu jest powód do krytyki i kpin?" - pytała.

