Siatkówka. Konrad Piechocki: W turnieju Tauron Giganci Siatkówki biorą udział coraz mocniejsze zespoły (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Od kilku lat w turnieju "Tauron Giganci Siatkówki" biorą udział coraz mocniejsze zespoły. Na tym etapie przygotowań jest to bardzo ważny moment dla szkoleniowców. Jastrzębski Węgiel i kluby z czołówki ligi tureckiej to bardzo wymagający przeciwnicy, co tylko dobrze wróży. Trenerzy na pewno będą zadowoleni, że będą mieli możliwość takiej konfrontacji i ostatniego szlifu przed rozpoczęciem rozgrywek - mówi prezes PGE Skry Bełchatów Konrad Piechocki.