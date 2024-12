Potyczkę w Jastrzębiu jak najszybciej z pamięci chce zapewne wymazać Sebastian Closter. Libero podwójnie niezadowolony udał się w środę do klubowego autokaru. Nie dość, że jego zespół nie zdobył choćby punktu do tabeli, to na dodatek on sam został znokautowany. Sportowiec potężnie oberwał piłką po ataku Tomasza Fornala. Od razu ścięło go z nóg. Zaniepokojony całą sytuacją był nawet gwiazdor kadry Nikoli Grbicia, który natychmiastowo przeprosił dochodzącego do siebie przeciwnika. "Niebezpieczne są takie uderzenia. Dobrze, że stoi i jest gotowy do gry" - oznajmili komentatorzy na antenie Polsatu Sport.