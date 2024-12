Polska trafiła do grupy G, gdzie zmierzy się z Niemkami, Kenijkami i Wietnamkami. Świderski uważa, że to dobra okazja, by solidnie rozpocząć rywalizację na mistrzostwach. "To dobry start na początek turnieju. Warto pamiętać, że dla wielu drużyn te mistrzostwa tak naprawdę zaczną się dopiero w fazie pucharowej. My musimy dobrze zacząć i wykorzystać szansę na awans" - mówił prezes.

Reklama