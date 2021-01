Siatkówka. Statystyk PGE Skry Bełchatów: Kluczowy będzie pierwszy mecz turnieju LM. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

PGE Skra Bełchatów we wtorek rozpocznie walkę w drugim w tym sezonie turnieju Ligi Mistrzów. Już w pierwszym meczu w hali Energia podejmie Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (wtorek, godz. 20:30).



Kolejnymi rywalami będą belgijski Lindemans Aalst (środa, godz. 18:00) oraz tureckie Fenerbahce Stambuł (czwartek, godz. 18:00). - Kluczowe będzie dla nas pierwsze spotkanie, to z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. To nie będzie krótki mecz, ale jesteśmy do niego dobrze przygotowani - powiedział Robert Kaźmierczak, statystyk PGE Skry. Transmisje wszystkich meczów turnieju LM w Polsacie Sport.



(wideo: PGE Skra Bełchatów)