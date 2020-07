MKS Będzin i Jastrzębski Węgiel z awansem do finałów turnieju PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. Wideo WIDEO |

Niedziela (26 lipca) była ostatnim dniem rywalizacji pierwszej edycja turnieju PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki w Krakowie. Do gry przystąpiły cztery zespoły PlusLigi – Aluron CMC Warta Zawiercie, Jastrzębski Węgiel, MKS Będzin i Stal Nysa. Walka o prawo gry w turnieju finałowym w Gdańsku toczyła się do ostatniego spotkania. Wyniki poszczególnych meczów układały się tak, że dopiero ostatnie starcie MKS-u Będzin z Jastrzębskim Węglem wyłoniło dwójkę finalistów. Ostatecznie ta sztuka udała się siatkarzom z Jastrzębia oraz Będzina. Będzinianie pokonali jastrzębian 2:1. To właśnie wygrany tie-break zapewnił im awans do turnieju finałowego.