Wrona: To nie był lot skazańców, ten tydzień będę wspominał do końca życia. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Ta grupa praktycznie stworzyła się naprędce, na kolanie, a chemia w tej drużynie była wręcz niespotykana. Mało miałem takich drużyn w swojej karierze, gdzie stworzyłaby się aż taka ekipa tak szybko. Chyba nawet byłoby mi ciężko wymienić jedną taką, taki kolektyw. Ten tydzień będę wspominał do końca życia – mówił po przylocie do kraju siatkarz Andrzej Wrona, opromieniony trzecim miejscem reprezentacji Polski w Final Six Ligi Narodów.