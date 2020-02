Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zmieniła zasady dotyczące składów drużyn w tegorocznej edycji Ligi Narodów - poinformował PZPS. Zachowano jednak, wbrew wcześniejszym sugestiom, liczbę zawodników na kolejnych etapach rejestracji drużyny do rozgrywek.

W szerokim składzie nadal będzie należało podać 30 nazwisk, z których później na liście należało będzie zostawić 25. Na dany turniej fazy interkontynentalnej oraz ewentualnie na turniej finałowy trzeba zaś podać 14.

Jak zaznaczono w komunikacie, zniesiono obowiązujące w ubiegłym roku zasady dotyczące kompletowania 25-osobowego składu. Dotychczas musiało się w nim znaleźć minimum sześciu zawodników z 14-osobowego składu z mistrzostw świata 2018 lub - w przypadku drużyn, które nie brały udziału w mundialu - minimum ośmiu z LN 2018 lub Challenger Cup 2018 (rozgrywki drugiego szczebla).

Wprowadzono też nową zasadę dotyczącą składu zespołów, które zakwalifikują się do turnieju finałowego. Każda z nich musi mieć w swoich szeregach co najmniej 10 graczy, którzy byli w 14-osobowych składach w minimum dziewięciu meczach tegorocznej fazy interkontynentalnej. Dodatkowo każdy z tych zawodników musiał w tych spotkaniach znajdować się na boisku podczas minimum 30 procent akcji zakończonych punktem. Po zakończeniu fazy interkontynentalnej FIVB potwierdzi zakwalifikowanym do Final Six drużynom listy spełniających powyższe kryteria siatkarzy.