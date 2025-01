Gwiazda reprezentacji Polski na wylocie, klamka zapadła. Nikola Grbić już zaciera ręce

Do zakończenia sezonu PlusLigi wprawdzie zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz wiadomo, że część reprezentantów Polski zmieni kluby. Swój transfer ostatnio zasugerował m.in. Norbert Huber, co było później przedmiotem dyskusji ekspertów Polsatu Sport. Jeden z nich przekazał, że klamka już zapadła - środkowy na pewno odejdzie z Jastrzębskiego Węgla. I niewykluczone, że dołączy do kolegi z kadry, co byłoby znakomitą wiadomością dla Nikoli Grbicia.