Do zakończenia sezonu PlusLigi zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz jest pewne, że kilku reprezentantów Polski zmieni kluby. Tomasz Fornal ma odejść z Jastrzębskiego Węgla i podpisać kontrakt z Ziraatem Bankasi Ankara, swój rozbrat z ekipą mistrza Polski zasugerował również ostatnio Norbert Huber. W barwach ZAKSY nie będziemy za to oglądali Bartosza Kurka , co oficjalnie potwierdził sam zainteresowany.

Na tym nie koniec ciekawych ruchów transferowych. Z Jastrzębskiego Węgla do Aluron CMC Warty Zawiercie ma przejść Jakub Popiwczak , czyli zmiennik Pawła Zatorskiego w reprezentacji Polski. Pod koniec listopada pojawiły się doniesienia, że nie będzie on jedynym libero, który dołączy do "Jurajskich Rycerzy". Warta miała bowiem zakontraktować Kubę Hawryluka z Indykpolu AZS-u Olsztyn, a następnie w sezonie 2025/2026 wypożyczyć go do innej drużyny.