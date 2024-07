Demolka na początek mistrzostw Europy. Tak Polacy zaczęli turniej

"Biało-Czerwoni" do Bułgarii przylecieli w roli jednego z faworytów do wywalczenia złotego medalu. W siatkówce to sytuacja, do której przywykli już kibice z kraju nad Wisłą dzięki sukcesom seniorskiej reprezentacji. O grze w niej i to jak najszybciej marzy każdy zawodnik prowadzony przez Jacka Nawrockiego. Na razie jednak trzeba wywalczyć prymat na Starym Kontynencie w swojej kategorii wiekowej.