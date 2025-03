Polski talent miał być następcą Bartosza Kurka. Dziś ma problem. "Potrzebuje pomocy"

Dulskiemu trzeba po tym sezonie podać rękę. Bo myślę, że to tak "skopany" chłopak w tym sezonie, ma tyle w głowie myśli, że potrzebuje pomocy. Czy powołanie do kadry to pomoc, czy Nikola Grbić jest od tego, żeby pomagać po złych sezonach? Nie jestem do końca przekonany. Ale Dulskiego mimo wszystko bym widział, bo warto go obserwować, mieć pod ręką

~ uważa jednak Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.