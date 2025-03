Polak odebrał telefon od Nikoli Grbicia i zalał się łzami. "Przeprosiłem go"

We wtorek poznaliśmy nazwiska 30 siatkarzy powołanych przez Nikolę Grbicia, a na liście zabrakło aż pięciu wicemistrzów olimpijskich, których absencja jest spowodowana względami zdrowotnymi i osobistymi. Serb postawił za to na siedmiu debiutantów, spośród których uwagę zwraca szczególnie 28-letni Mateusz Czunkiewicz . Dla porównania drugi najstarszy debiutant to Jordan Zaleszczyk, który w kwietniu skończy 23 lata.

Nikola Grbić zaskoczył Mateusza Czunkiewicza. Miał łzy w oczach

Grbić w przytoczonej wypowiedzi wspomniał, że Czunkiewicz był zaskoczony powołaniem do kadry. Potwierdzają to słowa samego zawodnika. Siatkarz w rozmowie z tvpsport.pl przybliżył szczegóły rozmowy z selekcjonerem "Biało-Czerwonych".

"Może to śmieszne, bo jestem dorosłym, 28-letnim, wytatuowanym facetem, ale kiedy trener zadzwonił, słuchałem go i... nie zapamiętałem z tego ani słowa. Po prostu leciały mi łzy. Po rozmowie przeprosiłem go i poprosiłem, żeby napisał mi wszystko, bo nie jestem w stanie sobie nic przypomnieć - za dużo emocji we mnie wtedy siedziało" - wyznał.