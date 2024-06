Tragiczna śmierć polskiego żołnierza. Mistrz nie wytrzymał: Bronił ojczyzny z której zakpiły sobie "celebryty"

"Pomimo udzielonej pomocy w rejonie bandyckiego ataku na granicy z Białorusią i wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować " - czytamy we wpisie.

Ogromne emocje po śmierci żołnierza. "Bronił ojczyzny"

Kiedy tylko informacja o śmierci żołnierza pojawiła się w mediach, natychmiast wywołało to olbrzymie emocje. Większość ludzi, obok smutku i kondolencji dla rodziny wyrażała też złość, że młody człowiek, broniący granicy państwa, zginął na służbie raniony nożem przez migranta. Kwestia obrony granicy z Białorusią od kilku miesięcy budzi ogromne emocje, teraz natomiast temperatura wokół tego tematu osiągnęła szczyt.

Żołnierze oskarżeni o użycie broni w obronie granicy. Ich kolega zasłonił własną piersią wyrwę w płocie i przypłacił to życiem. Bronił ojczyzny z której zakpiły sobie Hollandy, Ostaszewskie, Kurdejszatany i inne "celebryty" oraz wielu polityków. Pamiętamy dokładnie których

Piłkarze uczczą zmarłego żołnierza przed meczem z Ukrainą

Były reprezentant Polski w siatkówce nie jest jedyną osobą, ze świata sportu, którą poruszyła śmierć obrońcy granic. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza przekazał, że towarzyski mecz Polska - Ukraina na Stadionie Narodowym zacznie się minutą ciszy, by uczcić zmarłego .

Do tej sytuacji odniósł się także m.in dziennikarz Krzysztof Stanowski. "Nie żyje polski żołnierz. Wszystko inne schodzi na dalszy plan." I to niestety najtrafniejszy komentarz do tej niezwykle przykrej sytuacji.