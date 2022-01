Tauron Liga: Łódzkie zespoły zdeklasowane

Po świątecznej przerwie kibice damskiej siatkówki otrzymali hitowe starcie. ŁKS podjął Developres BELLA DOLINA Rzeszów. Rzeszowianki były faworytkami, ale łodzianki to zdecydowanie zespół, który może zaskoczyć liderki tabeli. Tym razem tak się nie stało. Gospodynie potwierdziły, że nie jest to wybitny sezon w ich wykonaniu. Developres wygrał pewnie, jedynie w trzecim secie napotykając na opór ze strony rywalek. Dzięki temu podopieczne Stephana Antigi utrzymały się na prowadzeniu.

Po piętach wciąż depcze im Grupa Azoty Chemik Police. Mistrzynie Polski również rywalizowały z łodziankami, ale tymi reprezentującymi Grot Budowlani. To spotkanie skończyło się pogromem. Policzanki całkowicie zdominowały mecz, oddając przeciwniczkom zaledwie 45 małych punktów.

Złą kolejkę drużyn z Łodzi wykorzystały dwa inne zespoły z górnej części tabeli. E.LECLERC Radomka Radom wywalczyła komplet punktów w starciu z Jokerem Świecie. Losy pojedynku z UNI Opole odwróciła z kolei IŁ Capital Legionovia Legionowo. Beniaminek prowadził już 2:1 w setach, ale dwie kolejne odsłony wpadły na konto legionowianek, które dzięki temu są na trzecim miejscu w tabeli.



Koronawirus wpłynie na płynność rozgrywek?

Ważny krok wykonały też siatkarki BKS-u BOSTIK Bielsko-Biała. Bielszczanki źle zaczęły starcie z Polskie Przetwory Pałacem Bydgoszcz, ale później zgarnęły trzy odsłony na swoje konto. Kluczem do wygranej okazała się Gabriela Orvosova, która zdobyła aż 24 punkty, za co przyznano jej statuetkę MVP. Dzięki zwycięstwu BKS zbliżył się do fazy play-off.

Tu jednak walka się nie skończyła, a wiele zależy od meczu #VolleyWrocław - Energa MKS Kalisz. Pierwotnie to spotkanie miało zostać rozegrane szóstego stycznia. U kaliszanek pojawiły się jednak przypadki zakażenia koronawirusem, przez co mecz przełożono na inny termin.



Wyniki:



Piątek:

ŁKS Commercecon Łódź - Developres BELLA DOLINA Rzeszów 0:3 (19:25, 16:25, 25:27)



Sobota:

Joker Świecie - E.LECLERC MOYA Radomka Radom 1:3 (18:25, 24:26, 27:25, 18:25)



Niedziela:

Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - BKS BOSTIK Bielsko-Biała 1:3 (25:23, 24:26, 23:25, 24:26)

Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:16, 25:13, 25:16)



Poniedziałek:

UNI Opole - IŁ Capital Legionovia Legionowo 2:3 (19:25, 26:24, 25:12, 17:25, 9:15)



Tabela Tauron Ligi (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):



1. Developres BELLA DOLINA Rzeszów - 35 punktów (14)

2. Grupa Azoty Chemik Police - 35 punktów (14)

3. IŁ Capital Legionovia Legionowo - 29 punktów (14)

4. Grot Budowlani Łódź - 27 punktów (14)

5. E.LECLERC MOYA Radomka Radom - 26 punktów (14)

6. ŁKS Commercecon Łódź - 25 punktów (14)

7. UNI Opole - 17 punktów (14)

8. BKS BOSTIK Bielsko-Biała (14)

...

9. Energa MKS Kalisz - 13 punktów (14)

10. #VolleyWrocław - 11 punktów (14)

11. Przetwory Pałac Bydgoszcz - 9 punktów (14)

...

12. Joker Świecie - 5 punktów (14)