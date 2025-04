Dyrektor zaprowadzi porządki. Jedną z "ofiar" Grzegorz Krychowiak

Wygląda na to, że bogata - a w ostatnich latach bardzo egzotyczna - kariera Grzegorza Krychowiaka może mieć latem kolejny rozdział. Jak czytamy w serwisie sport-fm.com.cy, najprawdopodobniej będzie musiał odejść z cypryjskiego Anorthosisu, do którego trafił we wrześniu zeszłego roku. Podpisał kontrakt na jeden sezon, a klub nie będzie w stanie zaproponować mu przedłużenia na drugi na identycznych warunkach finansowych.

Reklama