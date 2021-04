Siatkówka. Marcin Janusz trafi do Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle?

Marcin Janusz nie będzie już zawodnikiem Trefla. Według nieoficjalnych doniesień, 27-latek podpisze umowę z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Janusz trafił do Trefla w 2018 roku i przez trzy lata wystąpił w niemal wszystkich ze 100 meczów rozegranych przez Trefla w ramach PlusLigi, Ligi Mistrzów oraz krajowego pucharu. Trafił także do reprezentacji Polski, z którą w 2019 roku zdobył brązowy medal Ligi Narodów oraz przyczynił się do wywalczenia drugiego miejsca w Pucharze Świata.

Były już rozgrywający gdańskiego zespołu przymierzany do Grupy Azoty ZAKSA, z której ma odejść Francuz Benjamin Toniutti.

Ważne kontrakty z Treflem na przyszły sezon mają zmiennik Janusza Łukasz Kozub, libero Maciej Olenderek, środkowi Bartłomiej Mordyl i Karol Urbanowicz. W trakcie rozgrywek zapewnienie o miejscu w zespole na kolejny sezon otrzymał także przyjmujący Mateusz Mika, który przechodzi rehabilitację po odniesionej na początku grudnia poważnej kontuzji kolana.

Po ostatnim meczu z Asseco Resovią Rzeszów trener Michał Winiarski zapowiedział, że w drużynie nie powinno dojść do zbyt wielu zmian. W Treflu zamierzają zatrzymać atakującego Mariusza Wlazłego oraz przyjmującego Bartłomieja Lipińskiego.

Pod koniec kwietnia zaplanowano zebranie rady nadzorczej, po której klub ma informować o przedłużaniu umów z niektórymi zawodnikami oraz o pozyskaniu nowych siatkarzy.