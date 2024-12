Do rozpoczęcia kolejnego tenisowego sezonu zostały już godziny, w nocy z czwartku na piątek starcie Hiszpanii z Kazachstanem w United Cup będzie tym pierwszym widowiskiem, w którym zawodniczki i zawodnicy powalczą o punkty do rankingów. To się wydarzy w Perth, zaś kilka dni później do boju ruszy polska drużyna, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem. Wrocławianina czeka od razu solidna przeprawa z Casperem Ruudem, szóstą rakietą świata. Reklama

Iga zaś na dzień dobry 30 grudnia zagra z Malene Helgo, to powinna być dla niej solidna rozgrzewka. Niecałe dwie dobry później, gdy w Polsce będziemy świętować jeszcze Nowy Rok, 23-latka z Raszyna zmierzy się z Karoliną Muchovą. I to już można nazwać bojem wagi ciężkiej.

Problemy z nadgarstkiem Karoliny Muchovej. Straciłą dziewięć miesięcy, jesienią ból wrócił

Karolina Muchova jest obecnie 22. zawodniczką w rankingu WTA, ale ta pozycja może trochę mylić rzeczywisty obraz możliwości tenisistki. Czeszka straciła dziewięć miesięcy po kontuzji nadgarstka, do rywalizacji wróciła dopiero w drugiej połowie czerwca tego roku.

Momentalnie wskoczyła na wysokie obroty, choć zmagania na trawie były dopiero przetarciem - ćwierćfinał w Eaustbourne z Madison Keys oddała walkowerem, w Wimbledonie przegrała od razu z Paulą Badosą. Później były już jednak głównie występy znakomite: finał w Palermo, półfinał w US Open, finał w Pekinie, półfinał w Ningbo. Ten ostatni przerwała przed czasem, w meczu z Mirrą Andriejewą znów odezwał się ból w nadgarstku.

Czeszka zakończyła sezon, wycofała się z finałów Billie Jean King Cup, choć miała być liderką drużyny. I pewnie w Maladze to ona, a nie Linda Noskova, zagrałaby w ćwierćfinale przeciwko Idze Świątek. Muchova nie wystąpiła również w finałach ekstraligi czeskiej, choć jej nazwisko pojawiło się w ekipie ČLTK Praga. I nie było do końca wiadomo, jak to ma wyglądać w przypadku United Cup. Reklama

Teraz zaś już wszystko jest chyba jasne.

Dwa zwycięstwa finalistki Roland Garros z 2023 roku w Makau. Tuż przed wylotem do Australii

Wygląda bowiem na to, że 28-letnia zawodniczka jest w pełni zdrowa, a formę sprawdzała w zakątku świata, w którym... wstępowała poprzednio. Muchova wystąpiła bowiem w towarzyskim turnieju MGM Macau Tennis Masters - w zespole prowadzonym przez Michaela Changa, którego byłą części razem z Andriejem Rublowem i Keim Nishikorim. We wtorek pojawiła się w rywalizacji mikstów, razem z Rosjaninem.

Karolina Muchova i Andriej Rublow w Makau / VCG / Getty Images

Doszło nawet do zabawnej sytuacji, w której Rublowa usiadł między gemami na ławce, choć nie powinien. Czeszka zaś... delikatnie kopnęła go w nogę, co było sygnałem, że ma wstać. Wygrali z parą Xinyu Wang/Juncheng Shang 6:4, 6:3. W środę zaś dorzuciła do tego wygraną w singlu z Xinyu Wang, czyli zawodniczką, która w rankingu WTA minimalnie wyprzedza Magdę Linette (6:3, 7:5). Zaraz po niej Rublow ograła Caspera Ruuda 6:4, 7:5, najbliższego rywala "Hubiego".

W przypadku Muchovej można spodziewać się szybkiego ataku w rankingu WTA, prawdopodobnie nawet ataku na pozycję w TOP 10. Do połowy czerwca nie broni żadnych punktów, a dziś do dziesiątej na światowej liście swojej rodaczki Barbory Krejcikovej traci tylko nieco ponad 1200 oczek. Reklama

Karolina Muchova / GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Iga Świątek / AFP