Polski trener przeżył szok. Po latach wyznaje: To była mafia. I zdradza szczegóły

Piotr Graban należy do czołowych trenerów młodego pokolenia w kraju nad Wisłą. Polak prężnie rozwijał się z roku na rok, aż wreszcie obecnie prowadzi zespół z mistrzowskimi aspiracjami, bo tak należy nazwać PGE Projekt Warszawa. Zanim szkoleniowiec trafił do stołecznego klubu, pracował w egzotycznym dla wielu kibiców państwie. I przeżył w nim szok. Z jego ust padło nawet słowo "mafia", co nie jest wcale przesadą. Poruszył on również temat dołączenia do sztabu Nikoli Grbicia w reprezentacji.