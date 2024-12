Świąteczny klimat w domach polskich sportowców. Swoboda rozczuliła kibiców

Tak reprezentanci Polski spędzają święta

Agnieszka Radwańska pochwaliła się w sieci fotką ze swojej wymarzonej willi pod Warszawą, do której wraz z mężem i synem wprowadziła się zaledwie kilka tygodni temu. Była tenisistka zaszalała z dekoracjami na choince. To właśnie ona znajduje się w centrum zdjęcia opublikowanego przez “Isię" w mediach społecznościowych.

Anna i Robert Lewandowscy jak co roku na Święta Bożego Narodzenia przylecieli do Polski, aby spędzić ten wyjątkowy czas w towarzystwie najbliższych. Małżonkowie pochwalili się rodzinnymi fotkami na Instagramie i złożyli życzenia wszystkim kibicom.

Joanna Jędrzejczyk wyłamała się nieco i zamiast efektami swojej ciężkiej pracy pochwaliła się kulisami przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Na Instagramie opublikowała bowiem fotkę zrobioną podczas... lepienia pierogów. "Jak co rok i tylko raz w roku z okazji świąt lepię pierogi. Na świeżo. Co oznacza, że już za chwilę zasiądziemy rodzinnie do wigilijnego stołu. Wdzięczna za te same grono co w roku ubiegłym" - poinformowała.