Gwiazdor Bayernu Monachium obiektem kpin. Wszystko przez... choinkę

Manuel Neuer to jeden z tych piłkarzy, którzy nie lubią zmian - przynajmniej w życiu zawodowym. Niemiecki gwiazdor w 2011 roku zasilił szeregi Bayernu Monachium i barwy tego klubu reprezentuje z dumą do dnia dzisiejszego. W ostatnim czasie 38-latek nie mógł jednak narzekać na nadmiar szczęścia. Na początku grudnia w meczu przeciwko Bayerowi Leverkusen Neuer to raz pierwszy w karierze ukarany został czerwoną kartką po incydencie z udziałem zawodnika rywali, Jeremiego Frimponga. Czerwony kartonik nie był jednak najgorszy - podczas zderzenia obu panów golkiper "Die Roten" doznał złamania żebra, co wykluczyło go z gry na najbliższe tygodnie, o ile nie miesiące.

