W ostatnich miesiącach doszło do sporych zmian w życiu Wilfredo Leona. Jeden z najlepszych siatkarzy globu podjął ważną decyzję z przeniesieniem się do kraju nad Wisłą i jak na razie ani przez chwilę nie może jej żałować. Jego Bogdanka LUK znajduje się w ścisłej czołówce tabeli PlusLigi. Ponadto sam 31-latek dawno nie był tak szczęśliwy w okresie świątecznym. Dowód? Najnowsze zdjęcie w mediach społecznościowych, do którego dorzucił ważne zdanie.