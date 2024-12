To nazwisko, którego nie trzeba przedstawiać żadnemu z kibiców siatkówki. Andrea Anastasi wielkimi literami zapisał się w polskiej historii dyscypliny, gdy tuż po objęciu reprezentacji w 2011 roku na start poprowadził ją do sukcesów na wszystkich odbywających się wtedy międzynarodowych imprezach. Biało-czerwoni zdobyli wtedy brąz Ligi Światowej i mistrzostw Europy, a także srebro w Pucharze Świata. W kolejnym roku dołożyli do tego złoty medal Ligi Światowej i ćwierćfinał igrzysk olimpijskich.

Został w nim przez pięć lat, a drużyna zdobyła w tym czasie wicemistrzostwo Polski i brązowy medal PlusLigi, dwa Puchary Polski, Superpuchar Polski, awansowała też do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W 2018 r.oku władze miasta postanowiły uhonorować go medalem za wybitne zasługi dla gdańskiego sportu.

Kiedy jego czas na Pomorzu dobiegł końca, trafił jeszcze na trzy sezony do Warszawy, aż w końcu wrócił do Włoch. Najpierw objął na rok Sir Safety Perugia, a w tym sezonie prowadzi już Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Szykuje się wielki powrót w PlusLidze? "Już teraz wydaje się pewne"

Właśnie z Piacenzy dochodzą informacje, które rozgrzały włoskie media. Choć pod wodzą Andrei Anastasiego zespół wygrał póki co dziewięć z trzynastu spotkań i zajmuje trzecie miejsce w lidze ze stratą dziewięciu punktów do lidera, to według serwisu ivolleymagazine.it po zakończeniu sezonu trener pożegna się z klubem. - Już teraz wydaje się pewne, że dojdzie do zmiany i Andrea Anastasi ustąpi miejsca Dantemu Boninfante - piszą Włosi.